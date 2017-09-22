Su Alan Motor Yatta Bulunan 3 Kişi Son Anda Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında su almaya başlayan motor yatta bulunan üç kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında su almaya başlayan motor yatta bulunan üç kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'ndan Ege Denizine açılan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu motor yat, Dilek Boğazı önlerine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Telefonla gelen yardım talebi üzerine motor yatın bulunduğu yeri tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı.

Batmaya başlayan motor yatta bulunan 3 kişi, Sahil Güvenlik botuna alındı. Hasar meydana gelen motor yat ise yedekleme yapılarak Güzelçamlı Limanına çekildi.