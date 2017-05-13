Su Atında Yürüme Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor

Bodrum'da Sualtı Sportif Guinness Dünya Rekoru denemesi için hazırlıklarını tamamlayan Bilge Çingigiray Aydın su altında yürüyen kadın rekorunu kıracağını...

Bodrum'da Sualtı Sportif Guinness Dünya Rekoru denemesi için hazırlıklarını tamamlayan Bilge Çingigiray Aydın su altında yürüyen kadın rekorunu kıracağını açıkladı.

Milli sporcu Bilge Çingigiray Aydın, su altında en uzun yürüyen kadın rekorunu kırmak için her gün olimpik havuzda antrenman yapıyor. Gün boyu su dolu havuzun dibinde yürüyüş yapan beden eğitimi öğretmeni Aydın, Guinness Rekorlar Kitabı'na, "Mikader" Minik Kalpler İçerde projesi farkındalık uyandırmak için katıldığını açıkladı. Aydın Uluslararası sualtı yarışmaların da Türkiye'yi, 3 defa Avrupa'da 2'ciliği, 1 defa Dünya 3'cülügü kazandırmıştı.

20 Mayıs'ta Sualti Sportif Guinness Dünya Rekoru denemesi için hazırlıklarını tamamlayan milli sporcu 1 çocuk annesi Bilge Çingigiray Aydın sponsor bulamamaktan da şikayetçi.

Aydın 20 Mayıs'ta düzenlenecek rekor denemesi için son hazırlıklarını tamamladığını söyleyerek, "Su altında en uzun mesafe yürüyen kadın rekorunu kırmak için çalışıyorum. Bunda önce 3 defa Avrupa 2'ciliğim, bir defa dünya 3'cüncülüğüm var. Birçok dalda da Türkiye rekorum var. Şuan bende bulunan nefes tutuma branşında 6 dakika 23 saniyelik bir Türkiye rekorum var. 2003 yılından berri kırılamadı rekorum. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bunun yanı sıra 11 yıllık profesyonel milli sporcuyum" dedi.

"Sponsor bulamıyoruz"

Sponsor sıkıntısı olduğunu dile getiren Aydın, "Maalesef sponsorluk desteği alamıyoruz. Böyle bir organizasyonu yapmak bile çok büyük maliyet tutuyor. Ufak birkaç tane yan sponsorumuz var sadece. Yıl boyu sportif faaliyetlerimiz var ve bir ana sponsora ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Farkındalık oluşturmak için bu rekoru kıracağını açıklayan Aydın, "Biz bu rekor için yola çıktığımızda, Tekirdağ'daki aile ve sosyal politikalar bakanlığına ilk olarak gitti. Yetiştirme yurtları için ne yapabiliriz diye sorduk. Ekip olarak amacımız yetiştirme yurtlarına fayda sağlamaktı. Bizi "Mikader"'i tanıttılar. Mikader Tekirdağ'da şu anda çeşitli travmalara maruz kalmış çocukları iyileştirebilmek için bir sportif rehabilitasyon merkezi kuruluyor. Bunun içinde bir bağış kampanyası başlatılmış. Bizde bu rekoru kırarak onların sesini duyurmak istedik" şeklinde konuştu.