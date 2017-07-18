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Su Baskını Şimşek Ailesini Perişan Etti

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Su Baskını Şimşek Ailesini Perişan Etti
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış birçok ev ve iş yerini de su altında bıraktı.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış birçok ev ve iş yerini de su altında bıraktı. Fatih'de oturan Bilal Şimşek'in evi yoğun yağışın ardından su altında kaldı. Evde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Güne etkili ve şiddetli yağmurla başlayan İstanbul'da birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Fatih'de oturan Bilal Şimşek'in evini yoğun yağış nedeniyle su bastı. 4 katlı binanın en alt katında yaşayan Şimşek ailesinin evi suyla doldu. Su baskınına karşı koyamayan aile itfaiyeden yardım istedi ancak İstanbul'un birçok noktası aynı durumda olduğu için ailenin yardımına komşuları yetişti. Komşuların yardımı ile yağmurun dinmesinin ardından evi temizleyen ailenin bütün eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Her yağışta aynı durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Bilal Şimşek, "Çok mağdur durumdayız. Eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi. Bu gece nerede nasıl yatacağız bilmiyorum. Çocuğum kalp hastası su baskını ile fenalaştı. Evi bırakamadım çocuğumu komşular hastaneye götürdü. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Kullanacak bir tane dahi eşyası kalmadığını belirten Gülcan Şimşek, "Bütün eşyalarım su altında kaldı. Yapacak bir şeyim yok. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

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