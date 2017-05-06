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Su içemeyenlere öneriler

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Su içemeyenlere öneriler
Vücudumuzun yaklaşık yüzde 75’i sudur. Suyun sağlıklı beslenmede çok önemli bir payı vardır.

Suyun metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan atık ürünler ve toksinlerin vücuttan atılarak sağlığımızın korunmasına katkıda bulunduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Tamamlayıcı Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Dolayısıyla su bağışıklık sisteminin de önemli bir parçasıdır. Bunun için su günde ortalama 8-10 bardak olacak şekilde sade veya isteğe bağlı olarak sevilen sebze-meyvelerle karıştırıp aromalı bir şekilde de tüketilebilir” önerisinde bulundu.

Suya limon, elma, salatalık dilimi, nane veya çubuk tarçın eklemek gibi yöntemler suya aroma katar. Sade suyu az içenlerin tüketimlerini bu şekilde arttırabiliyorlarsa fayda sağlamış olacaklarını vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Bitkiler taze olduğundan hücreler parçalanmadığı için hücre içi bileşenlerin suya geçmesi mümkün değildir. Bu bakımdan kesilme yüzeylerinde parçalanmış hücrelerin içerikleri suya geçerek aroma ve biraz etki sağlayabilir” açıklamasında bulundu.

Sadece aromalı su içmenin bir zararı yok

Sadece aromalı su içiyor olmanın herhangi bir zararı olmadığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Tamamlayıcı Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Kişi suyu nasıl içmekten keyif alıyorsa o şekilde içebilir. Şekerli, asidik veya hazır renklendirilmiş tozlar eklenmediği sürece istenen miktarda aromalı su tüketilebilir. Fakat suyun içine konulan sebze meyvenin çok iyi yıkanmış olması ve şeker/ şekerli gıda eklenmemesi gerekiyor. Günde toplam su ihtiyacı kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 8- 10 bardak” şeklinde konuştu.

Limonlu su tek başına zayıflatmaz

Kilo vermek için beslenme ve sporun önemli olduğunu belirten Tuba Örnek “Limonlu su tek başına zayıflatmaz. C vitamini içeriği yüksek olan limonun ancak egzersiz ve sağlıklı diyet yapan kişilerde zayıflamaya yardımcı olduğu bazı çalışmalarda görülmüştür” dedi.

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