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Su Kanalına Uçan Traktörde Can Verdi

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Su Kanalına Uçan Traktörde Can Verdi
Amasya'nın Taşova ilçesinde su kanalına uçan traktördeki sürücü hayatını kaybetti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde su kanalına uçan traktördeki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Yenidere köyüne giden Hasan Korkmaz (57) idaresindeki 05 HK 052 plakalı römorkunda kum yüklü traktör köy girişinde bulunan su kanalına devrildi. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma ekibini çağırdı. Köye giden ekipler önce traktörü bulup çıkardı. Ardından su seviyesi azaltılan kanalda yapılan arama sonrası akıntıyla sürüklenen Korkmaz'ın cesedine ulaştı.

Kanaldan çıkartılan cenaze, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Su Kanalına Uçan Traktörde Can Verdi

Su Kanalına Uçan Traktörde Can Verdi

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