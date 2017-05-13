  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 19 °C

Su Kavgasını Ayırmaya Çalışırken Can Verdiler

» »
Su Kavgasını Ayırmaya Çalışırken Can Verdiler
Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi öldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayadüzü köyündeki Belvar Yaylası'nda meydana gelen olayda, S. S. (66) ile E. A.'nın (25) arasında tarla suyu için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. kavgayı ayırmaya çalışan Orhan Ş.(60) ile Seyfi K.'yı (57) tüfekle vurdu. Kanlar içinde kalan iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken cenazeleri Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan S.S. ile E.A.'yı bulmak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla’daki Feci Kazanın Ardından Kafiledeki Kadınlar İzmir’e Döndü13 Mayıs 2017 Cumartesi 22:53
  • Malatya’da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 7 Yaralı13 Mayıs 2017 Cumartesi 22:48
  • Manisa Çöplüğündeki Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 22:43
  • Kaza Geçiren Muğla Kafilesi Kameralara Yansıdı13 Mayıs 2017 Cumartesi 22:28
  • Emniyetten Kadın Ticaretine Ağır Darbe13 Mayıs 2017 Cumartesi 21:18
  • Yozgat’ta Trafik Kazası: 8 Yaralı13 Mayıs 2017 Cumartesi 21:03
  • Manisa’da Çöplükte Yangın13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:53
  • Muğla’daki Kazada Ölen 24 Kişinin Kimlikleri Belirlendi13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:28
  • Zonguldak’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:03
  • Piriştina: “Yaralılarımızı Ve Hayatını Kaybedenlerin Naaşlarını En Kısa Sürede Getireceğiz”13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti