Su Şişelerinde Sahte İçki

Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, yarım litrelik su şişeleri içerisinde 268 adet boğma tabir edilen sahte içki ele geçirildi.

Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, yarım litrelik su şişeleri içerisinde 268 adet boğma tabir edilen sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye Mahallesindeki bir tüpçü dükkanına operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada masa altına gizlenmiş halde, yarım litrelik su şişeleri içerisinde 268 adet boğma tabir edilen kaçak içki ele geçirildi.

İçkiler incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.