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Su Sporları Antrenörlerine Seminer

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Su Sporları Antrenörlerine Seminer
Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde görevli antrenörler, Yüzme Antrenörleri Gelişim Seminerine katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde görevli antrenörler, Yüzme Antrenörleri Gelişim Seminerine katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi, her yaştan hizmet verdiği vatandaşlara daha profesyonel bir hizmet verebilmek için yeni adımlar atıyor. Merkezde görevli 10 antrenör, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen seminere katılarak, hem bilgilerini tazeledi hem de yeni deneyimler kazandı. Antrenörler, Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) düzenlenen Yüzme Antrenörleri Gelişim Semineri'nde, Yıldız ve Gençler Kategorilerinde Antrenman Planlaması ve Antrenman Düzenlenmesi konusunda eğitim aldılar.

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