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Su Taşkınları Sona Erecek

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Su Taşkınları Sona Erecek
MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde yer alan derede hayata geçirdiği istinat duvarı ve panel çit uygulamasının ardından...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde yer alan derede hayata geçirdiği istinat duvarı ve panel çit uygulamasının ardından mahalle mezarlığı girişinde bulunan yol geçişini güvenli hale getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmaları ile il genelindeki dereleri sağlıklı hale getirmeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde yer alan derede yağışlı havalarda su taşkınlarının önüne geçmek için ıslah çalışması kapsamında 166 metre istinat duvarı ile panel çit uygulamasını tamamladı. Islah çalışmasını noktalayan ekipler, mahalle mezarlığı girişinde dere geçiş noktasında yaya ve araç geçişini güvenli hale getirmek için koruge boru döşeme çalışmasını da bitirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından derede yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinlerinin çok memnun olduğunu belirten Demirci Mahalle Muhtarı Cafer Gözen, "Deremizde yürütülen çalışmalar tamamlandı. Hem güvenlik hem de görünüm açısından çok güzel oldu. İstinat duvarı sayesinde su taşkınları önlendi. İstinat duvarı üzerine yapılan panel çit sayesinde güvenliğimiz de sağlanmış oldu. Mahalle mezarlığımızın önünde geçen dere yatağında su taşkınları çok büyük sorundu. Cenazelerimizde dahi güçlük yaşıyorduk. MASKİ bu sorunumuzu da ortadan kaldırdı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ve ekibine teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

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