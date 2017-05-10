  • BIST 96.194
  • Altın 140,724
  • Dolar 3,5855
  • Euro 3,8954
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 16 °C

Su terfi istasyonu hizmete açıldı

»
Su terfi istasyonu hizmete açıldı
Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Erikliman ve Gaziler Mahallesi için yapılan Su Terfi İstasyonu, Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından hizmete açıldı.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Erikliman ve Gaziler Mahallesi için yapılan Su Terfi İstasyonu, Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından hizmete açıldı. 

Başkan Aksu, görev süreleri içerisinde sekizinci terfi istasyonunu devreye soktuklarını belirterek, "Erikliman ve Gaziler yeni gelişen bölgelerimiz. Gedikkaya ve bu bölgemiz hızla kentleşiyor. Devreye giren bu terfi istasyonumuz ile 2200 aboneye su sağlamış oluyoruz. Giresun büyüyor ve gelişiyor. Belediye olarak önce altyapıdan başlıyoruz. Altyapı olmadan üst yapı olmaz" dedi.

AÇILIŞI BERABER YAPTILAR
Aksu, "Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle her zaman iletişim halindeyiz. Hizmetlerimizde destek veren meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bende Gaziler Mahallesi’nde oturuyorum. Ben de bu hizmetten yararlanıyorum" şeklinde konuştu. Başkan Kerim Aksu, Terfi Merkezi’nin açılışını Erikliman Muhtarı İbrahim Aydın, Gaziler Muhtarı Ömer Hamzabaşoğlu ve mahalle sakinleri ile beraber yaptı. Açılışa mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

su-terfi-istasyon2.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fındık bahçelerindeki 'hasar' raporlanıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:48
  • Engelliler 'istihdam' istedi10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:44
  • Sırada her alanda diriliş var10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:43
  • Bulvar AVM anneleri unutmadı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:40
  • Suluovalı öğrenciler 'teknik gezi' yaptı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:36
  • Zarhal Tekstil: 'İş kıyafeti hayat kurtarır'09 Mayıs 2017 Salı 19:52
  • En iyi 'koçlar' yarıştı09 Mayıs 2017 Salı 19:22
  • 'Kale Yolu' şehrin trafiğini rahatlatacak09 Mayıs 2017 Salı 19:20
  • Gazi'den Togar'a anlamlı hediye09 Mayıs 2017 Salı 19:00
  • Amasya'nın araç filosu güçlendi08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti