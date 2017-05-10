Su terfi istasyonu hizmete açıldı

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Erikliman ve Gaziler Mahallesi için yapılan Su Terfi İstasyonu, Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından hizmete açıldı.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Erikliman ve Gaziler Mahallesi için yapılan Su Terfi İstasyonu, Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından hizmete açıldı.

Başkan Aksu, görev süreleri içerisinde sekizinci terfi istasyonunu devreye soktuklarını belirterek, "Erikliman ve Gaziler yeni gelişen bölgelerimiz. Gedikkaya ve bu bölgemiz hızla kentleşiyor. Devreye giren bu terfi istasyonumuz ile 2200 aboneye su sağlamış oluyoruz. Giresun büyüyor ve gelişiyor. Belediye olarak önce altyapıdan başlıyoruz. Altyapı olmadan üst yapı olmaz" dedi.

AÇILIŞI BERABER YAPTILAR

Aksu, "Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle her zaman iletişim halindeyiz. Hizmetlerimizde destek veren meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bende Gaziler Mahallesi’nde oturuyorum. Ben de bu hizmetten yararlanıyorum" şeklinde konuştu. Başkan Kerim Aksu, Terfi Merkezi’nin açılışını Erikliman Muhtarı İbrahim Aydın, Gaziler Muhtarı Ömer Hamzabaşoğlu ve mahalle sakinleri ile beraber yaptı. Açılışa mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.