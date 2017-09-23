Su Ürünleri İhracatına Bodrum’dan 500 Milyon Dolarlık Katkı Hedefi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünleri ihracatında Muğla'dan 5 firmanın...

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünleri ihracatında Muğla'dan 5 firmanın ilk sıralarda yer aldığını, dünyanın 80 ülkesine ihracat yaptıklarını, 60 ülkeye ise hava yoluyla ihracat yaptıklarını, 2023 yılında Muğla'nın 500 milyon dolar su ürünleri ihracat hedeflediğini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Üye İlişkileri Geliştirme Toplantılarına Bodrum ile devam etti. "Rotamız Bodrum Hedefimiz İhracat" sloganıyla Bodrum'da düzenlenen toplantıda EİB üyeleri ve ihracat yapmak isteyen KOBİ temsilcileri ile buluşuldu.

Açılış konuşmalarını Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan ve Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Emre Köroğlu'nun yaptığı etkinlikte, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, EİB faaliyetleri hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Su ürünleri ihracatının 5 yıldızı Muğla'dan

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, hayvansal ürünlerin ihracatında Muğla'dan 5 firmanın ilk sıralarda yer aldığına ve bu firmaların su ürünleri firması olduğuna dikkat çekerek, dünyanın 80 ülkesine ihracat yaptıklarını, 60 ülkeye ise hava yoluyla ihracat yaptıklarını belirtti. Kızıltan, "Önümüzdeki yıllar için hedefimiz ihracatta bir buçuk milyar dolara ulaşmak. Bodrum Milas çevresi de 500 milyon dolarlık bir payı karşılayacak. Ticaret odamızın bu konularda çok büyük çalışması var. Bizlerin kazandığı her lira bölge ekonomisine dönecektir" şeklinde konuştu.

Ege İş Adamları Derneği Emre Köroğlu ise tecrübesi ve birikimleriyle ciddi deneyimlere sahip olan Bodrum firmalarının ihracata açılmak istediklerini belirterek, bu konuda Ege İhracatçı Birlikleri ile temasa geçerek destek istediklerini belirtti. Köroğlu, "Yakın pazarlarla ilgili projeler için Ege İhracatçı Birlikleri ile irtibat kurduk ve bugünkü eğitimi organize ettik. İhracat yapmak isteyen üyelerimiz için bugün ki eğitimin öneminin farkındayız. EİB'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Coşkun ve Devlet Yardımları Şube Müdürü İsmail Saydan tarafından "İhracatta Devlet Yardımlarına" yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumun sonrasında katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. Etkinliğin son bölümünde ise Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selçuk Karaata, iş dünyası ve inovasyon üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Ege İhracatçı Birlikleri Bodrum Üye buluşması toplantıların ardından gerçekleşen öğle yemeği ile son buldu.