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Suat Şafak Arar Voleybol Turnuvası Sona Erdi

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Suat Şafak Arar Voleybol Turnuvası Sona Erdi
1996-2005 yılları arasında Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten ve ardından 30 Kasım 2013 yılında vefat eden Suat Şafak...

1996-2005 yılları arasında Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten ve ardından 30 Kasım 2013 yılında vefat eden Suat Şafak Arar anısına düzenlenen Suat Şafak Arar voleybol turnuvası sona erdi.

27-30 Kasım tarihleri arasında Yenişehir Merkez Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Vergili Fen Lisesi ve Safranbolu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Liseleri katıldı.

Turnuvanın şampiyonu Demir Çelik Anadolu Lisesi'ni 3-0 lık net bir skorla yenen Safranbolu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi oldu. Demir Çelik Anadolu Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Mehmet Vergili Fen Lisesi ise dördüncü oldu.

Ödül Töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Suat Şafak Arar'ın kendisinin yakın arkadaşı olduğunu, onun projelerini burada gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Dereceye girenlere ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve Suat Şafak Arar'ın kız kardeşi Şendağ Arar Albayrak takdim etti.

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