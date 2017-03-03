Subaşı İlkokulu Restore Edildi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetin dönemi sivil mimari örneklerinden olan Subaşı İlköğretim Okulu'nun yenilenerek hizmete sunulduğunu...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetin dönemi sivil mimari örneklerinden olan Subaşı İlköğretim Okulu'nun yenilenerek hizmete sunulduğunu söyledi.

90'lı yılların ortasına kadar hizmet veren binanın sonra kaderine terk edildiğini hatırlatan Memduh Büyükkılıç, 1925 yılından 1944 yılına kadar tek katlı olarak kullanılan ve 1944 yılında ikinci kat yapılan inşanın, sanat ve yerel tarih açısından önemli olduğunu ifade etti.

Mülkiyeti Milli eğitim Müdürlüğüne ait olan Subaşı İlköğretim Okulu binasının, söz konusu önemine binaen hizmete kazandırıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, binanın açılışı için yapılan törende şunları söyledi:

"Bugün Subaşı Mahallemiz de bir Subaşı halkı için çok değerli olan ve dedelerinin mezun olduğu okulun günümüz hizmetine sunulması açılışı için bir araya geldik. Subaşı İlköğretim Okulunu aslına uygun olarak onardık. Bu çalışma ile hem yöre kültür mirasını yeniden Subaşılı'lara sunduğumuz gibi aynı zamanda eğitime, kültüre ve sanata da yeni bir hizmet binası kazandırdık. Tamamlanan bu okulu günümüz hizmetine sunuyoruz. Belediye olarak bu binanın Subaşı halkı için muhtarlık, kurs merkezi, köy ve taziye evi olarak kullanılması planlanmıştır. Bu zamana kadar tarihi eserlerden restorasyonu tamamlanan 18 eserden 7'si ödül aldı. Alınan ödüller ve vatandaşlarımızın takdiri yaptığımız çalışmanın yerinde, zamanında ve hakkı ile yapıldığının bir ifadesidir. Subaşı İlköğretim Okul binası Kültürel bütünlük, miras ve yapıya özgün çalışmadan dolayı Anadolu Kültür mirası için önem arz etmektedir. Okul binası yenilediğimiz gibi çevre düzenlemesini de gerçekleştirdik. Kayserimize ve Anadolu kültür mirasına ve Subaşı halkına hayırlı olsun."

Subaşı İlköğretim Okulu Açılış törenine; eski Milletvekili İbrahim Yılmaz, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Talas Kaymakamı Zekariya Güney, Melikgazi ilçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve semt halkı iştirak ettiler. Açılış töreni sonrası katılımcılara aşure ikramlarda bulunularak, okul binası gezildi.