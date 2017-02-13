Subaşı Kent Konseyi Toplandı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Kent Konseyi ve Meclis Yürütme Kurulu başkanları bir araya gelerek çalışmaları ele aldı.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Kent Konseyi ve Meclis Yürütme Kurulu başkanları bir araya gelerek çalışmaları ele aldı.

Subaşı Kent Konseyi Başkanı Zeki Gürsu, Kadın Meclisi Başkanı Oya Dirkcan ve Gençlik Meclisi Başkanı Göker Çalışkan, yapılan çalışmaları değerlendirerek, eğitim ve Kültür alanındaki faaliyetleri ele aldı. 2017 yılı için öngörülen projeleri de görüşen Kent Konseyi yönetimi, projelerin hayata geçirilmesi için gerekli desteğin sağlanmasına yönelik kurumlara bilgilendirme ziyaretleri yapılmasına karar verdi.