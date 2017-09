Subaşıoğlu, Vatandaş İle Akşam Çayında Buluştu

Denizli'nin Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sevindik Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle akşam çayında bir araya geldi.

Denizli'nin Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sevindik Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle akşam çayında bir araya geldi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sevindik Mahallesi'ni ziyaret etti. Yoğun katılımın olduğu akşam çayı buluşmasında, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sevindiklileri tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşları dinlemeye devam ettiklerini belirten Muhammet Subaşıoğlu, "Merkezefendili hemşerilerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. Bilindiği gibi her ayın ilk Cumartesi günü hemşerilerimizi belediyemizde ağırlıyoruz. İsteklerini ve önerilerini alıyoruz. Bu kez de Sevindik Mahallemizde hemşerilerimizle akşam çayında bir araya geldik. Hem çaylarımızı içtik, hem de uzun uzun sohbet ederek güzel vakit geçirdik. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir katılım oldu. Her yaştan Merkezefendili hemşerimizi burada görmekten dolayı mutluyuz. Ekibimizle birlikte kendilerinin isteklerini ve önerilerini dinledik. Merkezefendili hemşerilerimizin memnuniyeti bizler için her şeyin üstündedir" dedi. Başkan Subaşıoğlu, buluşmanın sonunda çocuklara da oyuncak hediye etti.