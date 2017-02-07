Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Kilis Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı.
Belediyesi Meclis Salonu'nda Şubat ayı olağan meclis toplantısına Kilis Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Ali Eryılmaz başkanlık ederken, oturumda önceden belirlenen gündem maddeleri görüşüldü.
Kilis Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı.
Belediyesi Meclis Salonu'nda Şubat ayı olağan meclis toplantısına Kilis Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Ali Eryılmaz başkanlık ederken, oturumda önceden belirlenen gündem maddeleri görüşüldü.
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