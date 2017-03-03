Şubat’ta En Çok Öne Çıkan Kulüp Yöneticileri, Futbolcu, Teknik Adam Ve Futbol Olayları

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) için hazırladığı Şubat ayı medya raporunda, gündemin öne çıkan konularını araştırdı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) için hazırladığı Şubat ayı medya raporunda, gündemin öne çıkan konularını araştırdı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) için hazırladığı Şubat ayı medya raporunu açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken, sahadaki olaylar futbolun önüne geçti. Diğer yandan Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gülen taraf Beşiktaş olurken, siyah-beyazlı ekip rakipleri ile arasındaki puan farkını da arttırdı. Rapora göre, ay boyunca spor basınında en çok konuşulan takım Beşiktaş, en popüler kulüp başkanı Aziz Yıldırım oldu. Robin Van Persie ise futbolcular listesinde zirvedeydi.

TT Arena'da oynanan derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında rakipleri ile arasındaki puan farkını biraz daha açtı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Arena'da Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Olaylı maçta Fenerbahçe Beşiktaş'ı 1-0 yenerken, futboldan çok sahada yaşanan gerilim konuşuldu. Robin Van Persie ve Dusko Tosic arasındaki hırçınlık, maçın tansiyonunu arttırdı. Maç sırasındaki Robin Van Perise'nin sportmenliğe aykırı hareketleri de derbinin konuşulanları arasındaydı. Karşılaşma sonunda Beşiktaş'ın yeni stadyumdaki yenilmezlik unvanı sona erdi.

Spor medyasının en çok konuşulanlar listesinde, Beşiktaş 82 bin 668 haberle ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe 76 bin 380 haberle ikinci sıraya yerleşti. Galatasaray 67 bin 521 haberle üçüncü, Trabzonspor 34 bin 793 haberle dördüncü olurken, Medipol Başakşehir ise 30 bin 846 haberle beşinci sırada yer aldı.

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Murat Cavcav

MTM, Şubat ayında öne çıkan kulüp yöneticilerini de belirledi. Fenerbahçe, "Futbolda Şike Kumpası" davası ve adaylık seçimleri derken, hareketli bir ayı geride bıraktı. Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurulunun Mayıs 2018'de yapılmasına karar verilirken iş adamı Ali Koç, yapılacak ilk kongrede şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 9 bin 996 haberle listenin zirvesinde yer alırken Ali Koç, toplamda bin 474 habere konu edildi.

Listenin ikinci sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 7 bin 157 habere konu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başkan Dursun Özbek'in kulübün resmi sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamalardan dolayı Galatasaray'a para cezası, başkan Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen maç sonrası yaptığı "Neticede süt kupası" şeklindeki açıklamalarıyla gündemde yer aldı. Fikret Orman, 5 bin 617 haberle listenin üçüncü sırasında bulundu. Listenin dördüncü sırasında Levent Nazifoğlu 2 bin 874 haberle yer alırken, Trabzon Başkanı Muharrem Usta ise 2 bin 667 haberle listenin beşinci sırasında yer buldu.

İlhan Cavcav'ın vefatı ile olağanüstü kongre yapılan Gençlerbirliği Kulübünde Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, 708 oyla başkanlığa seçildi. Murat Cavcav, toplam 996 habere konu oldu.

Fenerbahçe teknik direktörü ilk sırada yer aldı

Şubat ayı teknik direktörler araştırmasında listenin ilk sırasında Fenerbahçe'nin teknik direktörü vardı. 6 bin 726 haberle listenin ilk sırasında yer alan Advocaat'ı, Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor 6 bin 580 haberle takip etti. 6 bin 392 haberle üçüncü sırada bulunan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, olaylı derbi sonrası 1 maç ceza aldı. Listenin devamında 2 bin 930 haberle Aykut Kocaman bulunurken, Ersun Yanal ise 2 bin 655 haberle beşinci sırada yer aldı.

Futbolcularda en çok konuşulan Robin Van Persie

MTM, Şubat ayında en çok öne çıkan futbolcuları da belirledi. Rapora göre, Robin Van Persie, toplamda 13 bin 998 haberle listenin zirvesinde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupasında oynanan olaylı maçın sonrasında 3 maç ceza alan Van Persie'yi, 10 bin 184 haberle Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takip etti. Quaresma, Beşiktaş'la derin bağlarının olduğunu söyleyerek, "Beni kimse parayla satın alamaz, Hele Fenerbahçe asla" ifadelerini kullandı. Listenin üçüncü sırasında Wesley Sneijder, 8 bin 717 haberle konuşulurken, Cenk Tosun 8 bin 223 haberle dördüncü sırada yer aldı.