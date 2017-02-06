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Şube Başkanı Yıldırım; “Okular Da Sigara Ve Uyuşturucu Kullanımı Önemli Boyutlarda”

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Şube Başkanı Yıldırım; “Okular Da Sigara Ve Uyuşturucu Kullanımı Önemli Boyutlarda”
Eğitim Birsen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, "Öğrencilerimiz arasında ilkokula kadar inen özellikle sigara ve uyuşturucu kullanımı önemli...

Eğitim Birsen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, "Öğrencilerimiz arasında ilkokula kadar inen özellikle sigara ve uyuşturucu kullanımı önemli boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle okul güvenliği çok iyi bir şekilde sağlanması gerekiyor" dedi.

Eğitim Birsen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerimize eğitimcilerimize hayırlı bir ikinci dönem dileyerek sözlerine başlayan Yıldırım, Eğitimcilerin ve öğrencilerin ikinci dönem ile birlikte birçok sorunun hala devam ettiğini söyledi.

Malatya da özellikle sigara ve uyuşturucu kullanımı önemli boyutlara ulaştığını vurgulayan Yıldırım, "Malatya özelinde baktığımız zaman eğitim öğretimin akademik anlamda iyi bir yerde olduğunu görüyoruz. Eğitimin öğrencilerin velilerin özellikle eğitimcilerin birçok sorunu hala varlığını devam ettiriyor. Öğrencilerimiz arasında ilk okula kadar inen özellikle sigara ve uyuşturucu kullanımı ahlaki değerler konusunda ki dejenerasyon önemli boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle okul güvenliğini bu anlamda hem milli eğitim müdürlüğünü, hem valiliğimiz, emniyet müdürlüğümüz vasıtasıyla çok iyi bir şekilde sağlanması gerekiyor. Belki şuanda güvenlik anlamda bazı şeyler yapılıyor ama özellikle kenar mahallelerdeki okullara baktığımız da gece bekçisinin olmadığı tamamen kendi haline bırakılan hafta sonları tatillerde geceleri okullarımız var. Bu okullarımızın güvenliğinin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Çocuklarımıza değerler eğitimin çok iyi bir şekilde verilmesi gerekiyor. Değerlerine sahip olmayan bir nesil başkalarının değerleri ile yetişmesi kaçınılmazdır. Şuanda maalesef büyük oranda gençlerimiz özentiden de kaynaklanan kötü alışkanlıkların işte uyuşturucunun sigaranın ve benzeri alışkanlıkların pençesine düşüyor çocuklarımız bu anlamda velilere de özellikle anne ve babalara çok büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

Eğitim için sadece sınav başarısının ölçüt olmadığını kaydeden Yıldırım, asıl önemli olanın olan ahlaklı terbiyeli geleceğini bilen, nereden geldiğinin farkında olan, değerlerine bağlı bir nesil yetişmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Yıldırım, "Biz sendika olarak çalışanların sorunlarını çözmek için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Eğitimin sorunlarının çözümü büyük anlamda eğitimcinin sorunlarının çözümüdür. Bakanlığında bu konuda duyarlılığını üst düzeye çıkarmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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