Şube Müdürlerine Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan şube müdürlerine "Kurumsal Risk Yönetimi" eğitimi verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan şube müdürlerine "Kurumsal Risk Yönetimi" eğitimi verdi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan Entegre Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarında yer alan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, "Kurumsal Risk Yönetimi" konusunda şube müdürlerine yönelik verilen eğitim, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti.

Eğitimde, 2 Mayıs 2016 tarihinden bu yana oluşturulan ve 21 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Sistemleri Sorumluları ile gerçekleşen "Kurumsal Risk Çalıştayı" ile analiz edilen çalışmalarda gelinen son nokta şube müdürleri ile yeniden değerlendirildi.

Entegre Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarında oluşturulan uygulamaların, eğitim ve farkındalık çalışmaları ile yaygınlaştırılarak sürekliliğin sağlanması hedefleniyor.