Suç Makinesi Manavgat’ta Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 31 ayrı suçtan aranan ve sık sık kılık değiştiren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 31 ayrı suçtan aranan ve sık sık kılık değiştiren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Manavgat'ta firar, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu başta olmak üzere 31 ayrı suçtan aranan ve uzun süredir Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çenger Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından takip edilen A.K. yakalandı. Sık sık kılık değiştirdiği belirlenen A.K.'nin D-400 Karayolu Kızılağaç mevkiinde yaya olarak kaçarken Çenger Jandarma Karakolu ekiplerince yakalandığı bildirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen A.K., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.