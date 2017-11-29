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Suç Makinesi Sakarya’da Yakalandı

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Suç Makinesi Sakarya’da Yakalandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toplam 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan bir şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toplam 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan bir şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, "adam öldürme" suçundan 30 yıl, "gece vakti silahla yağma" suçundan 8 yıl 4 ay, "cürüm eşyasını almak" suçundan 6 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan 50 yaşındaki M.Y. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan suç makinesi tutuklanarak Ferizli Kapalı Cezaevine gönderildi.

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