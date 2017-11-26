Suç Makinesinin Pişkinliği Pes Dedirtti

Bursa'da 44 ayrı suçtan aranan zanlının adliyeye sevk edilirken rahat tavırları ve pişkinliği pes dedirtti.

Bursa'da 44 ayrı suçtan aranan zanlının adliyeye sevk edilirken rahat tavırları ve pişkinliği pes dedirtti. Zanlının "Adalet yerini bulur babam sen rahat ol. Sen sor diye" konuşması dikkat çekti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 44 ayrı suçtan aranan zanlı Y.T.'yi teknik takip sonucu yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven timleri, Y.T.'nin içinde bulunduğu aracı durdurmak istedi. Y.T. "dur" ikazına uymayarak kaçmaya devam ettiği sırada polis ekipleri aracın önünü keserek şüpheliyi yakalamayı başardı.

Aracın kapılarını kilitleyen Y.T., ekiplerin sağ ön camı kırarak kapıyı açması sonucu araçtan indirilerek gözaltına alındı. Güven timleri şüpheli Y.T.'yi Gasp ve Hırsızlık Büro Amirliğine teslim etti. Emniyete götürülen Y.T. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı, "Adalet yerini bulur babam sen rahat ol" demesi ve neden yaptınız? sorusuna ise "Sen sor diye" cevap vermesi bu kadarına da pes dedirtti.