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’Suç Ve Ceza’dan Uyuşturucu Çıktı

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’Suç Ve Ceza’dan Uyuşturucu Çıktı
Amasya'da polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde hareketlerinden şüphelenen yolcunun okuduğu kitabın içine zulalanmış halde 110 adet uyuşturucu hap...

Amasya'da polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde hareketlerinden şüphelenen yolcunun okuduğu kitabın içine zulalanmış halde 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul yönüne hareket eden bir yolcu otobüsü Amasya girişinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından durduruldu. Endişeli hareketlerinden şüphelenilen Ümit K. (18) adlı yolcunun elindeki Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" adlı kitabını inceleyen polisler yapışık sayfaların arasına zulalanmış halde 110 adet uyuşturucu hap tespit etti.

Ümit K. uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınarak Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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