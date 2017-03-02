Suçüstü Yakalanan Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı...

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'ün çeşitli noktalarında aracıyla uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen İbrahim O. (32) İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. İbrahim O., yol kenarında bir gence uyuşturucu sattığı sırada polis ekiplerince suçüstü yapılarak gözaltına alındı. İbrahim O.'nun yakalanmasının ardından operasyona devam eden ekipler, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, İbrahim O. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.