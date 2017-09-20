  • BIST 105.176
  • Altın 147,051
  • Dolar 3,4777
  • Euro 4,1767
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Sudan’a Su İle Gelen Mutluluk

» »
Sudan’a Su İle Gelen Mutluluk
Sudan'ın Omdurman bölgesinde İhlas Vakfı'nın yaptırdığı su kuyusu bölge halkının mutluluk kaynağı oldu.

Sudan'ın Omdurman bölgesinde İhlas Vakfı'nın yaptırdığı su kuyusu bölge halkının mutluluk kaynağı oldu.

İhlas Vakfı geçtiğimiz aylarda Sudan'ın Omdurman bölgesinde su kuyusu yaptırmıştı. Su kuyusu sayesinde bölgede yaşayan 300 aile içme suyuna kavuştu. İhlas Vakfı gelişmeleri görmek amacıyla bölgeye ziyarette bulundu. Omdurman bölgesinde Ravda köyünü ziyaret eden vakıf yetkilileri su kuyusu açıldıktan sonra bölgeye yeni bir hayat geldiğini, insanların su sayesinde çok daha mutlu olduklarını dile getirdi. Vakıf yetkililerinin görüştüğü Ravda köyü muhtarı, İhlas Vakfına ve yardımseverlere teşekkür ettiğini söyleyerek, "Köyümüzde su ve elektrik yoktu. Yapılan su kuyusu ile bölgeye yeni bir yaşam geldi. Yapım aşamasında olan kazan ile her eve su gidecek, halk su ihtiyacını ev içerisinde giderebilecek. Şu anda su kuyusundan yüzlerce kişi yararlanıyor ve yapılan şebeke ile bütün köy su ile buluşacak" dedi.

İhlas Vakfı yetkilileri, bir diğer hizmetlerinin ise jeneratörün faaliyet göstermesi olduğunu ifade etti. Sudan hükümeti tarafından 6 ay içerisinde elektrik getirilmesini ümit ettiklerini söyleyen vakıf yetkilileri, "Su kuyumuz külliye yapımının ilk aşamasıdır. Şu anda cami inşaatımıza da başlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandılar.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bm’den Suriyelilere Yardım20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Sudan’a Su İle Gelen Mutluluk20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Meram’da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başlıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Başkan Böcek: “Rehabilitasyon Merkezimiz Örnek Gösteriliyor”20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Pendik Belediyesi’nden Yaşlıların Yüzünü Güldüren Hizmet20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Bangladeş’te Rohingya Müslümanlarının Kampları Görüntülendi20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Foça Belediyesi Çocuk Evi Yeni Eğitim Yılına ’Merhaba’ Dedi20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Servislerle İlgili Yönetmeliklere İlişkin, "Malumunuz Servis Taşıma Yönetmenliğimiz Var. Bu Öğrenci Servisleri İçin Geçerli Olduğu Gibi Çalışanların, Kurumların S20 Eylül 2017 Çarşamba 12:33
  • Başkan Çetin: "Ayağımızı 3,5 Yıldır Gazdan Çekmiyoruz"20 Eylül 2017 Çarşamba 12:33
  • Milletvekili Uslu, Domates Fidelerini Toprakla Buluşturdu20 Eylül 2017 Çarşamba 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti