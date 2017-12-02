  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Sudan’da Külliye Projesi’nin İlk Adımı Atıldı

» »
Sudan’da Külliye Projesi’nin İlk Adımı Atıldı
Sudan'ın Omdurman kentinin Reşat bölgesinde İhlas Vakfı'nın Külliye Projesi kapsamında 100'den fazla aile temiz suya kavuştu.

Sudan'ın Omdurman kentinin Reşat bölgesinde İhlas Vakfı'nın Külliye Projesi kapsamında 100'den fazla aile temiz suya kavuştu.

İhlas Vakfı'nın üstlendiği Külliye Projesi'nin ilk adımı atılarak yapılan su kuyusuyla 100'den fazla aile temiz suya kavuştu. Omdurman Üniversitesinde öğretmen Ömer Muhammed, "Yapılan külliye bizim hayallimizdi biz seneler önce buraya cami medrese ve su kuyusu yapmak istiyorduk bölge çok muhtaç bir bölge İhlas Vakfına ve Türk yardım severlere şükranlarımızı sunuyoruz. Hayallerimiz gerçek oluyor. İnşallah burada 100'den fazla aile yararlanacak evlerine su kuyusundan şebeke yapacağız çocuklar Kur'an-ı Kerim fıkıh ve ilim dersleri görecekler. Reşat bölgesine yeni bir hayat geldi teşekkür ediyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletvekili Fırat’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı02 Aralık 2017 Cumartesi 18:28
  • Marmaris - Datça Karayolunda Kaza: 6 Yaralı02 Aralık 2017 Cumartesi 18:28
  • Arslan: "Engelli Nüfusun Çoğalması Kaygıları Arttırmaktadır"02 Aralık 2017 Cumartesi 18:18
  • Obruk Barajı’ndaki Biyoçeşitlilik Araştırılıyor02 Aralık 2017 Cumartesi 18:18
  • Ekonomi Bakanı Zeybekci Nikah Şahidi Oldu02 Aralık 2017 Cumartesi 18:13
  • Pamukkale Belediyesinden "Asr-ı Saadet Gençliği" Sohbeti02 Aralık 2017 Cumartesi 18:13
  • Başkan Toprak’tan Dünya Engelliler Günü Mesajı02 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Türkiye’nin En Büyük Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali Çorlu’da Düzenlenecek02 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Engelliler Günü Kutlandı02 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Kahta’da Güvenlik Toplantısı Yapıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti