Sudan’da Külliye Projesi’nin İlk Adımı Atıldı

Sudan'ın Omdurman kentinin Reşat bölgesinde İhlas Vakfı'nın Külliye Projesi kapsamında 100'den fazla aile temiz suya kavuştu.

Sudan'ın Omdurman kentinin Reşat bölgesinde İhlas Vakfı'nın Külliye Projesi kapsamında 100'den fazla aile temiz suya kavuştu.

İhlas Vakfı'nın üstlendiği Külliye Projesi'nin ilk adımı atılarak yapılan su kuyusuyla 100'den fazla aile temiz suya kavuştu. Omdurman Üniversitesinde öğretmen Ömer Muhammed, "Yapılan külliye bizim hayallimizdi biz seneler önce buraya cami medrese ve su kuyusu yapmak istiyorduk bölge çok muhtaç bir bölge İhlas Vakfına ve Türk yardım severlere şükranlarımızı sunuyoruz. Hayallerimiz gerçek oluyor. İnşallah burada 100'den fazla aile yararlanacak evlerine su kuyusundan şebeke yapacağız çocuklar Kur'an-ı Kerim fıkıh ve ilim dersleri görecekler. Reşat bölgesine yeni bir hayat geldi teşekkür ediyoruz" dedi.