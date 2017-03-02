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Sudan’da Mango Meyvesi Tanıtım Ve Yetiştiriciliğine Destek

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Sudan’da Mango Meyvesi Tanıtım Ve Yetiştiriciliğine Destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sudan'ın Sinnar Eyaleti'nde Mango Koruma Kafesi Projesi kapsamında temin edilen 700...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sudan'ın Sinnar Eyaleti'nde Mango Koruma Kafesi Projesi kapsamında temin edilen 700 metal kafes Sinnar Valiliğine teslim edildi.

İslam ülkeleri 2017 yılı kültür başkenti seçilen Sudan'ın Sinnar Eyaleti'nde TİKA tarafından eğitim, tarihi yapıların korunması ve tarıma yönelik projeler devam ediyor. TİKA'ya gelen resmi talepler de dikkate alınarak başta Sinnar şehri yol kenarları olmak üzere şehrin diğer bölgelerinde Sinnar Tarım Bakanlığı tarafından dikilen mango fidanlarının korunması amacıyla TİKA tarafından temin edilen 700 adet metal mango koruma kafesi Sinnar Valiliğine teslim edildi. Özellikle mango yetiştiriciliği alanında üne sahip olan Sinnar Eyaleti'nde TİKA tarafından gerçekleştirilen Mango Koruma Kafesleri Projesi büyük ilgi uyandırdı. Mango kafeslerinin teslimi töreninde konuşan Sinnar Eyalet Valisi Mohammad Al Dou Mahi, şehrin sembolü olan mango meyvesinin tanıtımı ve korunması ile ilgili yaptığı çalışmalardan ve gerçekleştirdiği projeden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

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