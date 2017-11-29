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Sudan’da Mevlit Kandili İhya Edildi

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Sudan’da Mevlit Kandili İhya Edildi
Sudan'da Türkler tarafından inşa edilen bir külliyede öğrenciler tarafından Mevlit Kandili ihya edildi.

Sudan'da Türkler tarafından inşa edilen bir külliyede öğrenciler tarafından Mevlit Kandili ihya edildi.

Sudanın Omdurman şehrinin Sururab bölgesinde Türklerin yaptırdığı külliyede çocuklarla Mevlit Kandili ihya edildi. Külliye Hocası Nureddin Muhammed, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gününü idrak ediyoruz. Yaklaşık 150 öğrenci bulunan külliyemizde Kur'an-ı Kerim öğrencilerine yemek ve hediyeler verdik. İlahiler ve Kur'an-ı Kerim okuduk. Bu gecenin İslam alemine hayır ve bereket getirmesini diliyoruz" dedi.

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