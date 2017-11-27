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Sudan’da Yakalanan Fetö’nün Para Kasası Tutuklandı

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Sudan’da Yakalanan Fetö’nün Para Kasası Tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) para kasası olarak bilinen ve Sudan'da yakalanarak sabah Türkiye'ye getirilen Memduh...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) para kasası olarak bilinen ve Sudan'da yakalanarak sabah Türkiye'ye getirilen Memduh Çıkmaz, "Uçaktaki hava basıncından dolayı kafam zonkluyor. Hakkımdaki iddialardan bilgim yok. Avukatımla birlikte daha sonra savunma yapmak istiyorum" diyerek mahkemede savunma yapmadı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Sudan'da yakalanarak bu sabah Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün para kasası olarak bilinen Memduh Çıkmaz (54), Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapıldıktan sonra Çorum doğumlu olduğunu ve Sudan'ın Hartum kentinde ikamet ettiğini belirten Memduh Çıkmaz'a hakkındaki suçlamalar okuduktan sonra savunma yapması için için söz verildi. Mahkeme heyetine ilk ifadesini veren Çıkmaz, Çorum'da akaryakıt istasyonu ve tuğla fabrikası sahibi olduğunu, Sudan'da da bir tuğla fabrikasının ortağı olduğunu söyledi. Mahkeme heyetinin "Terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanıyorsun. Ne diyeceksin?" sorusu üzerine Çıkmaz, iki gündür uyumadığını ve çok yorgun olduğunu belirterek, "Uçaktaki hava basıncından dolayı kafam zonkluyor. Hakkımdaki iddialardan bilgim yok. Avukatımla birlikte daha sonra savunma yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık hakkında mahkeme tarafından "yakalama ve tutuklanma" kararı bulunduğunu hatırlatarak, Memduh Çıkmaz'ın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, terör örgütünün "para kasası" olarak bilinen sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklama kararı veren mahkeme heyeti, ayrıca Memduh Çıkmaz'ın Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesi için müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kısmı 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesine ait FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün sözde "il imamı" G.D. ve mütevelli heyeti üyeleri ile örgüte finans desteği sağlayan iş adamlarının yer aldığı 32 sanığın arasında yer alan Memduh Çıkmaz hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in verdiği "yurt dışına kaçış" talimatının ardından Memduh Çıkmaz, Ocak 2016'da yurt dışına kaçmıştı.

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