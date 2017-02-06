  • BIST 87.358
  • Altın 145,667
  • Dolar 3,6864
  • Euro 3,9578
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Sulak Alanlar Günü için pedal çevirdiler

»
Sulak Alanlar Günü için pedal çevirdiler
Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında Kızılırmak Deltası'nda Bisiklet Turu düzenlendi.

2016 yılında Samsun’da kurulan ve Samsun’un ilk bisiklet derneği olma özelliğine sahip olan ve çevreci etkinliklere imza atan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında Kızılırmak Deltası'nda Bisiklet Turu düzenlendi. Atakum Halk İskelesi'nden başlayan bisiklet turu, Kızılırmak Deltası Geleriç  Subasar Ormanları'na kadar devam etti.

ZENGİNLİKLERE ZARAR VERMEYELİM
EKOBİD Başkanı Tanju Subaşı, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü, ülkemizde birkaç sulak alanın içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde, bu günün neden kutlama değil bir mücadele günü olarak algılanması gerektiğini ortaya koyuyor. Dileğimiz yerel yöneticilerimizin doğal zenginliklere çok önemli ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vermemesidir" dedi.

bisiklet1.jpgbisiklet2.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BÜTÜN OYUNCULAR FORMA GİYDİ06 Şubat 2017 Pazartesi 04:00
  • LADİK MAÇI BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ05 Şubat 2017 Pazar 20:00
  • ASTAŞ ailesine '1000 bilet'05 Şubat 2017 Pazar 19:40
  • GENÇLİK SPOR EVİNDE MAĞLUP05 Şubat 2017 Pazar 19:28
  • ÇARŞAMBASPOR'A 'BİKOKKO' ÇARPTI05 Şubat 2017 Pazar 19:02
  • CANİK BASKET'E TARİHİ HEZİMET05 Şubat 2017 Pazar 18:57
  • EREN ÖZDEMİR ALTIN MADALYAYA UZANDI05 Şubat 2017 Pazar 18:47
  • Bafra pidesini BJK TV'de tanıttı05 Şubat 2017 Pazar 18:46
  • TAM BİR TAKIM OLDULAR05 Şubat 2017 Pazar 08:00
  • Kupada heyecan bugün başlıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti