Sulak Alanlar Günü için pedal çevirdiler

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında Kızılırmak Deltası'nda Bisiklet Turu düzenlendi.

2016 yılında Samsun’da kurulan ve Samsun’un ilk bisiklet derneği olma özelliğine sahip olan ve çevreci etkinliklere imza atan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında Kızılırmak Deltası'nda Bisiklet Turu düzenlendi. Atakum Halk İskelesi'nden başlayan bisiklet turu, Kızılırmak Deltası Geleriç Subasar Ormanları'na kadar devam etti.

ZENGİNLİKLERE ZARAR VERMEYELİM

EKOBİD Başkanı Tanju Subaşı, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü, ülkemizde birkaç sulak alanın içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde, bu günün neden kutlama değil bir mücadele günü olarak algılanması gerektiğini ortaya koyuyor. Dileğimiz yerel yöneticilerimizin doğal zenginliklere çok önemli ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vermemesidir" dedi.