Sulama Kanalına Düşen Aracın Sürücüsü Kayıplara Karıştı

Antalya'da bir otomobil sulama kanalına uçtu. Sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Antalya'da bir otomobil sulama kanalına uçtu. Sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Kaza, sabah 08:30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi, havalimanı yan yolda meydana geldi. Yan yoldan, Lara istikametine giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 07FNY 75 plakalı otomobil virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Devlet Su İşleri'nin sulama kanalına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücüler kanal içindeki otomobili görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler, araç çevresinde yaptıkları incelemede sürücüye ulaşamadı. Plaka sorgusu yapılan otomobilin, Çağlayan Mahallesi'nde ikamet eden Erdem Çağlayan'a ait olduğu belirlendi. Kanal kenarındaki, "Servis yolundan ayrılmayınız, yavaş gidiniz" yazılı uyarıcı levha dikkat çekti. Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, polis sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.