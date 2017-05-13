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Sulama Kanalına Düşen Genci Suni Teneffüsle Kurtardı

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Sulama Kanalına Düşen Genci Suni Teneffüsle Kurtardı
Adana'da yüzmek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren genç, bir vatandaşın suni teneffüs yapması ile kurtarıldı.

Adana'da yüzmek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren genç, bir vatandaşın suni teneffüs yapması ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı 6230. Sokak'ta bulunan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, 15-16 yaşlarında kimliği belirlenemeyen bir genç sıcak havada yüzmek için sulama kanalına girdi. Suyun akıntısına kapılan genç 6233. Sokak'ta bulunan kanala kadar geldi. Bünyamin Dağlı isimli vatandaş sulama kanalının dibinde boğulan genci görünce kanala atlayıp genci çıkararak suni teneffüs ile hayata döndürdü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans, genci Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Basın mensuplarına açıklama yapan Dağlı, "Çocuğu suda görünce kirveme telefonu, cüzdanı verip kıyafetlerimle kanala atladım. Çıkartınca da kanaldan suni teneffüs ile kurtardım. Kızım Acil Tıp Teknisyeni ondan dolayı suni teneffüs yapmayı biliyordum" dedi.

Kimliği öğrenilemeyen gencin yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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