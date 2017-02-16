Erbaa Belediyesi ve Devlet Su İşleri'ne ait ekipler sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı Yıldırım, "1,5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalının temizlendi" dedi

Tokat’ın Erbaa İlçesi'nde belediye bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarının şehir içinde kalan bölümlerinde temizlik çalışması başlattı. Kanal içerisinde biriken çöpler ve balçık nedeniyle kötü koku yayan sulama kanalları vatandaşların talebi üzerine belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Gazi Paşa, Fevzi Paşa, Yunus Emre ve Mevlana Mahallesi’nden geçen 1,5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalının temizliğini tamamladık. Ekiplerimizin çalışmaları Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Kuruçay Mahallesi'nden geçen sulama kanalında devam edecek" diye konuştu.

Taner YEŞİLSU / TOKAT