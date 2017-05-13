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Sular Vadisi’nde Yıkımlar Tamamlandı

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Sular Vadisi’nde Yıkımlar Tamamlandı
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Sular Vadisi Doğa Parkı'nın yer alacağı bölgede yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Sular Vadisi Doğa Parkı'nın yer alacağı bölgede yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yıldırım'ın Kültürparkı olarak adlandırılan ve ilçeye değer katacak vizyon projelerden biri Sular Vadisi Doğa Parkı'nda yıkımlar tamamlandı. Çalışmaları inceleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, Yeni Mahalle'de inşa edilen Sular Vadisi Doğa Parkı'nın bu bölgedeki Karamazak, Piremir, Namazgah, Teferrüç, Umurbey ve Kurtoğlu mahallelerine ve tüm Yıldırım'a değer katacağını belirtti. Sular Vadisi projesinin Yıldırım'da gerçekleştirilen en önemli vizyon projelerden biri olduğunu vurgulayan Edebali, "Sular Vadisi projemizi hayata geçireceğimiz bölgede daha önce 146 hane vardı. Kalan son birkaç evinde kamulaştırma işlemleri tamamlandı ve yıkım çalışmaları tamamlandı. "Sular Vadisi Doğa Parkı" projemiz bu bölgemize ve Yıldırım'a çok büyük bir değer katacak. Çocuklarımızın, gençlerin, yaşlıların, 7'den 70'e herkesin burada buluşabilecekleri, güzel zaman geçirebilecekleri, yalnızca ilçe sakinlerimizin değil tüm vatandaşlarımızın suya ve yeşile duyduğu hasreti giderebileceği bir alan meydana çıkacak" dedi.

Bölgedeki mahallelerin 600-700 yıllık çok eski tarihe sahip olduğunu dile getiren Başkan Edebali, "Tarihî şehirlerin merkezlerine yakın olan yerlerde bu tür büyük parkları yapmak oldukça zordur. Biz bu bölgedeki kamulaştırma işlemlerini yaparak o zorluğu da aşmış olduk. Sular Vadisi Doğa Parkı'mız faaliyete girdiği zaman insanlarımızın dinlenmek için yeşille, suyla buluşmak için uzak yerlere gitmesine gerek kalmayacak. Sular Vadisi Doğa Parkı'mız sadece bu bölgedeki insanların değil turizm potansiyeli büyük olan Yıldırım'da yerli, yabancı tüm misafirlerin yaşamın stresinden uzaklaşarak doğayla kucaklaşacağı alanlardan bir tanesi olacak" diye konuştu.

Sular Vadisi’nde Yıkımlar Tamamlandı

Sular Vadisi’nde Yıkımlar Tamamlandı

Sular Vadisi’nde Yıkımlar Tamamlandı

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