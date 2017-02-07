Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat İlçe Emniyet Müdürü Kayrak’ı Ağırladı

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sedat Kayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı makamında ziyaret etti.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sedat Kayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Eşkinat, İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdürürken, Emniyet Müdürlüğü'ne atanana Kayrak'ı makamında ağırladı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Eşkinat, Kayrak'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kayrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Eşkinat, Emniyet Teşkilatı ile uyum içinde çalıştıklarını, bu uyumun sürdürülebilmesi için gereken özveriyi göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.