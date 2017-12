Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Halk Oyunlarında Türkiye Finali’nde

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 9-10 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 9-10 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek Mahalli Dal Halk Oyunları Şöleni Türkiye Finali'ne katılmak üzere hazırlıklara devam ediyor.

İstanbul, Ankara, Çorum, Elazığ, Samsun, Bayburt, Diyarbakır, Balıkesir, Kocaeli, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Bingöl, Edirne, Manisa, Sakarya ve Sivas'tan toplam 23 ekibin katılacağı turnuvada Tekirdağ'ı Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü temsil edecek. Yetişkin Bayanlar kategorisinde düzenlenen şampiyonada her il kendi yöresel kıyafetleri ve kendi yöresinin oyunu ile jürinin karşısında puan arayacak.

"Tekirdağ'ımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum"

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Eğitmeni Sertan Acat yönetiminde birçok meslek grubundan ya ev hanımı olan 40 yaş üstü 14 kişilik ekip ile son çalışmalar devam ediyor. Acat yaptığı açıklamada, "Kulübümüzü, Süleymanpaşa'mızı, Tekirdağ'ımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Öncelikle çalışmalarını aksatmadan değerli zamanlarını ayıran ekibimize, bizlerden desteğini hiç eksik etmeyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Deniz Taner ve Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat'a çok teşekkür ederim" dedi.

"Her yaştan her insanın kültürümüz çerçevesinde halk oyunlarını icra edebildiğini gösteriyoruz"

Yarışmanın detayları ile ilgili açıklamalarına devam eden Acat, "Bizim dışımızda 22 ekip var. Hep birlikte zirve mücadelesi vereceğiz. Her il kendi yöresinden oyun oynayacak. Yarışmanın 40 yaş üstü bir yarışma olmasının ayrıca bir önemi var. Bu sayede her yaştan her insanın kültürümüz çerçevesinde halk oyunlarını icra edebildiğini gösteriyoruz. Kültürümüz her zaman yaşayacak" diye konuştu.

9 Aralık'ta başlayacak yarışma için yola çıkmaya hazırlanan ekip son çalışmasını gerçekleştirirken 10 Aralık pazar günü Ankara'dan başarılı bir sonuçla dönmesi bekleniyor.