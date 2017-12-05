  • BIST 106.260
  • Altın 156,195
  • Dolar 3,8453
  • Euro 4,5451
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Halk Oyunlarında Türkiye Finali’nde

» »
Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Halk Oyunlarında Türkiye Finali’nde
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 9-10 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 9-10 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek Mahalli Dal Halk Oyunları Şöleni Türkiye Finali'ne katılmak üzere hazırlıklara devam ediyor.

İstanbul, Ankara, Çorum, Elazığ, Samsun, Bayburt, Diyarbakır, Balıkesir, Kocaeli, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Bingöl, Edirne, Manisa, Sakarya ve Sivas'tan toplam 23 ekibin katılacağı turnuvada Tekirdağ'ı Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü temsil edecek. Yetişkin Bayanlar kategorisinde düzenlenen şampiyonada her il kendi yöresel kıyafetleri ve kendi yöresinin oyunu ile jürinin karşısında puan arayacak.

"Tekirdağ'ımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum"

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Eğitmeni Sertan Acat yönetiminde birçok meslek grubundan ya ev hanımı olan 40 yaş üstü 14 kişilik ekip ile son çalışmalar devam ediyor. Acat yaptığı açıklamada, "Kulübümüzü, Süleymanpaşa'mızı, Tekirdağ'ımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Öncelikle çalışmalarını aksatmadan değerli zamanlarını ayıran ekibimize, bizlerden desteğini hiç eksik etmeyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Deniz Taner ve Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat'a çok teşekkür ederim" dedi.

"Her yaştan her insanın kültürümüz çerçevesinde halk oyunlarını icra edebildiğini gösteriyoruz"

Yarışmanın detayları ile ilgili açıklamalarına devam eden Acat, "Bizim dışımızda 22 ekip var. Hep birlikte zirve mücadelesi vereceğiz. Her il kendi yöresinden oyun oynayacak. Yarışmanın 40 yaş üstü bir yarışma olmasının ayrıca bir önemi var. Bu sayede her yaştan her insanın kültürümüz çerçevesinde halk oyunlarını icra edebildiğini gösteriyoruz. Kültürümüz her zaman yaşayacak" diye konuştu.

9 Aralık'ta başlayacak yarışma için yola çıkmaya hazırlanan ekip son çalışmasını gerçekleştirirken 10 Aralık pazar günü Ankara'dan başarılı bir sonuçla dönmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekmek Fiyatlarına Zam05 Aralık 2017 Salı 17:43
  • Kırklareli’de Merkez İlçe Köyleri Denetimleri05 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Pınarça Mahallesi İçme Suyu Arıtma Tesisi Hizmete Girdi05 Aralık 2017 Salı 17:33
  • Mudanya’da Su Kesintisi05 Aralık 2017 Salı 17:28
  • Van’da Elektrik Kesintisi Uygulanacak05 Aralık 2017 Salı 17:18
  • Rektör Battal Ve Senato Üyelerinden Tekstilkente Ziyaret05 Aralık 2017 Salı 17:08
  • Emniyet Müdürü Çalışkan, Engelli Çocukları Kabul Etti05 Aralık 2017 Salı 17:08
  • Kahtalı Taşeron Düzenlemesini Değerlendirdi05 Aralık 2017 Salı 17:03
  • Bolu Ve Düzce Valileri Tır Sürücülerini Uyardı05 Aralık 2017 Salı 17:03
  • Mersin’den Suriye’ye 4 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi05 Aralık 2017 Salı 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti