Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Süleymanpaşa Belediyesi ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan Kent Estetik Komisyonu, çalışmalarına başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan Kent Estetik Komisyonu, çalışmalarına başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası'nda ilk toplantısını gerçekleştiren Kent Estetik Komisyonu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında bir araya gelerek komisyonun çalışma koşullarını belirledi.

Komisyonun gündeminde yer alan ilk madde gereği, komisyonun başkan vekilliğine Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır seçildi. Komisyon, her ayın ilk ve üçüncü pazartesi günleri toplanarak talepleri değerlendirecek ve kent estetiğine katkı sağlayabilecek tavsiye kararları alabilecek. Diğer gündem maddelerinde yer alan taleplerin yerinde incelenmesi sonrası ilgili taleplerin bir sonraki toplantıda ele alınmasına karar verildi. Kent Estetik Komisyonu'nda yer alan isimler ve görevleri ise şöyle:

"V. Berkay Çakır - Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı, Şeniz Özarslan - Süleymanpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili, Gülcan Erol - Süleymanpaşa Belediyesi Etüt Proje Müdür Vekili, Doç. Dr. Murat Özyavuz - Namık Kemal Üniversitesi Temsilcisi, İbrahim Özbay - Tekirdağ Şehir Plancıları Odası Temsilcisi, Fatih Turan - Tekirdağ Mimarlar Odası Temsilcisi, Ergün Güleryüz - CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi, Nurettin Değirmenci - Ak Parti Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi, Rüştü Özgün - MHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi."