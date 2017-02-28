  • BIST 87.256
  • Altın 146,160
  • Dolar 3,6253
  • Euro 3,8383
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

» »
Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
Süleymanpaşa Belediyesi ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan Kent Estetik Komisyonu, çalışmalarına başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan Kent Estetik Komisyonu, çalışmalarına başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası'nda ilk toplantısını gerçekleştiren Kent Estetik Komisyonu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında bir araya gelerek komisyonun çalışma koşullarını belirledi.

Komisyonun gündeminde yer alan ilk madde gereği, komisyonun başkan vekilliğine Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır seçildi. Komisyon, her ayın ilk ve üçüncü pazartesi günleri toplanarak talepleri değerlendirecek ve kent estetiğine katkı sağlayabilecek tavsiye kararları alabilecek. Diğer gündem maddelerinde yer alan taleplerin yerinde incelenmesi sonrası ilgili taleplerin bir sonraki toplantıda ele alınmasına karar verildi. Kent Estetik Komisyonu'nda yer alan isimler ve görevleri ise şöyle:

"V. Berkay Çakır - Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı, Şeniz Özarslan - Süleymanpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili, Gülcan Erol - Süleymanpaşa Belediyesi Etüt Proje Müdür Vekili, Doç. Dr. Murat Özyavuz - Namık Kemal Üniversitesi Temsilcisi, İbrahim Özbay - Tekirdağ Şehir Plancıları Odası Temsilcisi, Fatih Turan - Tekirdağ Mimarlar Odası Temsilcisi, Ergün Güleryüz - CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi, Nurettin Değirmenci - Ak Parti Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi, Rüştü Özgün - MHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi."

Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gerçeği Aratmayan Tatbikat28 Şubat 2017 Salı 15:13
  • Ortahisar’ın Stratejik Turizm Planı Hazır28 Şubat 2017 Salı 15:13
  • Başkan Çelik: “Referandum İçin El Ele Vererek Hep Birlikte Çalışacağız”28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Elazığ’da ‘Şahitlikten Şehitliğe’ Programı Düzenlendi28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Tatvan Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Başkan Sekmen’den Kentsel Dönüşüm Mesaisi28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Askon Başkanı Çalışkan: “28 Şubat Süreci Ekonomik Bir Darbedir”28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Turan, “Boğaz Trafiğini Kontrol Altında Tutuyoruz”28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Yoksulun Aydın Babası’na Şefkatli Taziye28 Şubat 2017 Salı 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti