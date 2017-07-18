Süleymanpaşa Belediyesinden Süleymanpaşalı Çocuklara Mental Aritmetik Dopingi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaz tatilini daha verimli değerlendirmek isteyen öğrenciler için organize ettiği yaz kursları ile adından söz ettirmeye...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaz tatilini daha verimli değerlendirmek isteyen öğrenciler için organize ettiği yaz kursları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaklaşık bin 700 öğrencinin yararlandığı yaz kurslarının en dikkat çekici olan branşı ise Mental Aritmetik oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu bünyesinde 110 öğrencinin eğitim gördüğü Mental Aritmetik kursunda, öğrenciler kağıt-kalem ya da hesap makinesi kullanmadan matematiksel işlemleri zihinden yapmanın tekniklerini öğreniyor.

"Mental aritmetik sağ ve sol beynin uyum içinde çalışmasını sağlıyor"

Mental Aritmetik hakkında bilgi veren Eğitmen Melda Alkır, "Mental Aritmetik, zannedilenin aksine matematik eğitimi değil, beynimizin sağ ve sol loblarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır. Bu eğitim sistemiyle insanlar kağıt, kalem ve hesap makinesi kullanmadan 2 haneli,3 haneli hatta 4 haneli sayılarla saniyeler içinde zihinden işlem yapabilmektedir. Bu programının en büyük artılarından biride üst düzeyde zihinsel işlem yaparken aynı zamanda konsantrasyonu maksimum seviyeye çıkarmasıdır. Bu sayede öğrenciler derslerinde de üstün başarı göstermektedirler" ifadelerini kullandı.

Alkır ayrıca, kurs bünyesinde hem dersleri biraz daha eğlenceli hale getirmek, hem de öğrencilerin el-göz koordinasyonunu geliştirmek amacıyla kağıt katlama çalışmaları da yaptıklarını belirtti.

"Yaz kurslarında çocuklarımız eğlenerek öğreniyor"

Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yaz kurslarını değerlendiren Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, "Her yaz olduğu gibi bu yaz da öğrencilerimizin eğlenerek yeni şeyler öğrenebilecekleri ve tatillerini verimli bir şekilde geçirebilecekleri bir yaz kursu programı oluşturmaya gayret ettik. Kapasitemizin elverdiği maksimum sayıda çocuğumuza eğitim verebilmenin hesabını yapıyoruz. Şu anda bin 700 civarında çocuğumuza iki aylık dönemi kapsayan yaz kurslarımızda eğitim veriyoruz" diye konuştu.

"Mental aritmetiğe özel önem veriyoruz"

"Yaz okulumuz bünyesinde özel önem verdiğimiz kurslardan biri de Mental Aritmetik," diyen Başkan Eşkinat, "Mental Aritmetik, çocuklarımızın zihinsel açıdan çok daha yetkin olmalarını, güçlü bir hafızaya, özgüvene ve konsantrasyon yeteneğine sahip olmalarını sağlayan ve bunu da sayıları ve dört işlemi kullanarak yapan bir modern bir metot. Bu sebeple biz de yaz okulumuzun bünyesinde Mental Aritmetiğe özel olarak yer verdik. Önümüzdeki yıllarda şu an burada eğitim alan öğrencilerimizin derslerde gösterdiği başarı artışı ile Mental Aritmetiğe olan ilginin de artacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Mental Aritmetik eğitimlerinin Ağustos ayı sonuna kadar süreceği, kursu tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verileceği ifade edildi.