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Süleymanpaşa Çocuk Kulübü’nden Minik Sanatseverlere Tiyatro Ziyafeti

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Süleymanpaşa Çocuk Kulübü’nden Minik Sanatseverlere Tiyatro Ziyafeti
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin Çocuk Kulübü üyelerine özel olarak gerçekleştirdiği çocuk tiyatroları devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin Çocuk Kulübü üyelerine özel olarak gerçekleştirdiği çocuk tiyatroları devam ediyor.

Küçük Kurbağa isimli oyun, iki seans olarak NKÜ Konferans Salonu'nda sahnelendi. Oyun minik tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü. Küçük Kurbağa isimli müzikli çocuk oyunu, yaklaşık bir saat boyunca Süleymanpaşalı minik sanatseverleri masal diyarlarında yolculuğa çıkardı.

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen çocuk tiyatroları, 8 Şubat 2017 perşembe günü 10.30 - 13.30 saatleri arasında Kırmızı Başlıklı Kız adlı müzikal çocuk oyunula devam edecek.

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