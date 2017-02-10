Süleymanpaşa’da Sevgililer Gününe Özel Yarışma

Süleymanpaşa Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 2 yıldır düzenlediği "Süleymanpaşa'da Aşkın Fotoğrafı" yarışmasında format değişikliğine...

Süleymanpaşa Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 2 yıldır düzenlediği "Süleymanpaşa'da Aşkın Fotoğrafı" yarışmasında format değişikliğine giderken, bu yılki yarışmada hedef kitleyi 60 yaş üzerinde olan, sevgililer günü heyecanını hiç kaybetmeyen Süleymanpaşalı çiftler olarak belirledi.

Sadece Süleymanpaşa'da ikamet etmek ve 60 yaş üzerinde olmanın şart koşulduğu yarışmada 13 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar gönderilecek fotoğraflar 14 Şubat Salı günü paylaşılarak en çok beğeni alan fotoğraflar tespit edilecek.

Birinciye 2 günlük sürpriz seyahat

Birinciye 2 günlük sürpriz seyahat ödülünün olacağı yarışmaya başvurular başlarken, isim soy isim, iletişim bilgileri ve yayınlanmasını istenilen fotoğraf ile Süleymanpaşa Belediyesi'nin sosyal medya sayfasına mesaj atarak katılabilecek.