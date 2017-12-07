Sultanbeyli’de Ağaç Budama Çalışmaları Sürüyor

Sultanbeyli Belediyesi ekipleri, tarafından ilçede çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla ağaç budama çalışmaları başlatıldı.
Sultanbeyli Belediyesi kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kuruyan ağaçları budayarak, yere dökülen yaprakların çevre kirliliğine sebep olmamasını sağlıyor.
Mecidiye Mahallesi'nde elektrik tellerine değen ağaçları da budayan Sultanbeyli Belediyesi'nin ekipleri yaz mevsiminde ağaçların daha estetik gözükmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.
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