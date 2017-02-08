Sultanbeyli’de Kış Spor Okulları Start Verdi

Sultanbeyli Kış Spor Okulları 10 bin öğrencinin katılımıyla faaliyete başladı.

Sultanbeyli Kış Spor Okulları 10 bin öğrencinin katılımıyla faaliyete başladı. Düzenlenen törende Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile törene katılanlar ok atarak spor okullarının startını verdi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürlüğü ile Sultanbeyli Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan Sultanbeyli Kış Spor Okulları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu 11 farklı dalda 10 bine yakın sporcuyla faaliyetlerine başladı. 24 Mayıs'a kadar sürecek olan sportif faaliyetler boyunca öğrenciler kendi aralarında çeşitli müsabakalar yapacak.

Kış spor okulları, Sultanbeyli Spor Salonu'nda düzenlenen törenle start aldı. Törene Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sami Kuşçu, Sultanbeyli Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar ile sporcu öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sportif faaliyetlere dikkat çekerek, "Kaymakamlık, Sultanbeyli Belediyesi ve ilgili tüm kurumlarımızla beraber Sultanbeyli'de her alanda seferberlik başlatıyoruz. Terör örgütleriyle güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor ama bizler de güvenlik güçlerimize sporla bilgiyle sanatla ve kültürel çalışmalarla destek olmak zorundayız. Bu sebeple yapılan çalışmaları çok önemsiyorum. Bu çalışmaların tamamında başta gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri bunun yanında ailelerine ve ülkemize faydalı olmalarını arzu ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e teşekkür plaketi takdim edildi. Konuşmalar sonrasında Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile törene katılanlar ok atarak spor okullarının faaliyetlerinin startını verdi. Kış spor okullarına katılan sporcular da ok atarak basketbol ve futbol maçı yaptı. İlköğretim öğrencileri ise mendil kapmaca oyunu oynadı. Etkinlikte çocuk ve gençlerden oluşan mehter takımı da çeşitli marşlar seslendirdi. Bugün startı verilen Sultanbeyli Kış spor Okulları Şehit Ömer Halisdemir sezonu 24 Mayıs'a kadar devam edecek.