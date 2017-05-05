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Sultangazi Belediyesi, İstanbul Gençlik Festivali’nde

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Sultangazi Belediyesi, İstanbul Gençlik Festivali’nde
Sultangazi Belediyesi, İstanbul Gençlik Festivali'ndeki bilimsel standıyla gençlerle buluştu.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul Gençlik Festivali'ndeki bilimsel standıyla gençlerle buluştu. Mağlova Su Kemeri'nin canlandırıldığı stant, fizik, kimya ile biyoloji laboratuvarları, robotik ve kodlama atölyeleri, akıl ve zeka oyunları gibi etkinliklerle öğrencilerin ilgisini topladı.

Sultangazi Belediyesi, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Yenikapı Meydanı Etkinlik Alanı'nda başlayan İstanbul Gençlik Festivali'nde yerini aldı. Festivalde kurulan standı ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay stanttaki çalışmaları inceleyerek görevlerle bol bol sohbet etti. Festivalde, Mağlova Su Kemeri'nin canlandırıldığı, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, robotik ve kodlama atölyeleri, akıl ve zeka oyunları gibi etkinliklerle öğrencilere bilimsel bir stant sunuldu. Sultangazi'de hizmete sunulan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi'nde yapılan çalışmalara da dikkat çeken stant, gençlerin hayal güçlerinin gelişime, teknolojik yazılımlar oluşturmalarına ve mühendislik kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik birçok etkinlikle öğrencilerle buluştu.

"Açıldığı saatten itibaren çok yoğun bir katılıma sahne oluyor"

Gençler için yapılan etkinliklerin çok anlamlı çalışmalar olduğuna dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Açıldığı saatten itibaren çok yoğun bir katılıma sahne oluyor. Açtığımız stant hem Sultangazi'nin tanıtımına hem de yeni açtığımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi'nin hünerlerine sahne oluyor. Burada hem Mağlova Su Kemeri'nin yani 450 yıl önce yapılmış Mimar Sinan'ın o güzel ünlü eserini tanıtmak hem de onun yanında Güzelce gibi su kemerlerinin olduğu bir sular ilçesi olduğunu en güzel şekilde tanımlamak istedik. Yine onun yanında bilim merkezimizde bütün laboratuvar tekniklerinin olduğunu yani gençlerimizin burada ne kadar rahat bir ortamda ve nelerle uğraştığını göstermek bakımından çok önem arz ediyor. Gerek fizik, kimya laboratuvarındaki ürünler gerekse robotik çalışmalar çocukların yazılım yeteneğini ve bu manadaki mühendisliğini ciddi şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"İlçe olarak bilime önem vermemiz bizi mutlu ediyor"

Kendileri için hazırlanan etkinlikleri çok güzel bulduğunu ifade eden Sinan Yılmaz, "Yaşadığımız yerin böyle gelişmiş olması bizi çok mutlu ediyor. İlçe olarak bilime önem vermemiz bizi mutlu ediyor, inşallah daha çok gelişiriz" şeklinde konuştu.

7 Mayıs tarihine kadar Yenikapı Meydanı Etkinlik Alanında devam edecek festivalde bu yıl yaklaşık 300 bin gencin etkinliklere katılması bekleniyor. Festivalde spor, sanat, kültürden teknolojiye geniş bir yelpazede birçok etkinlik de gençlerle buluşturulacak.

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