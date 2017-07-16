Sultangazi’de Binler, Demokrasi Nöbetinde

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü sonrasında binlerce vatandaş demokrasiye sahip çıkmak için Sultangazi'de demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü sonrasında binlerce vatandaş demokrasiye sahip çıkmak için Sultangazi'de demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Sultangazi Belediyesi, hain darbe girişimi üzerinden geçen hazin bir yılın ardından 15 Temmuz'da yaşanan vatan savunmasının unutturulmaması ve demokrasiye sahip çıkmak için demokrasi nöbetlerine devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen nöbete, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, STK temsilcileri, 15 Temmuz gazi ve şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz konuşmaları, türküler, şiirlerin okumasıyla devam etti. Nöbette 1 yıl önce FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar dualarla anılırken gaziler için şifa dileklerinde bulunuldu.

"15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız"

15 Temmuz gecesini unutturmayacaklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Sergi açılışıyla başlayan milli görevimiz 1 haftadır devam ediyor. Sokaklarda, özellikle son 4 akşamdır yoğun kalabalıklarla nöbetlerimizi tutuyoruz. Dün gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden döndükten sonra buradaki alana girmekte zorluk yaşadık. İnsanların bu kadar kalabalıklar oluşturması için bir haber bir mesaj oluşturmaya gerek yoktu. Halkımız 15 Temmuz'u hafızalarına yazmıştı ve bu yüzden de yollardaydılar. "Biz birlikte olalım" davetini yineledik, dün bu meydandan sabaha kimse ayrılmadı ve sabah namazına kadar programlar yapıldı. Sultangazi halkına gönülden teşekkür ediyorum. Gösterilen bu duyarlılık "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" mesajını veriyor" dedi.