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Sultangazi’de Engelliler Haftası Etkinlikleri

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Sultangazi’de Engelliler Haftası Etkinlikleri
Sultangazi Belediyesi, "Sevgiyle Aşılamaycak Engel Yok!" sloganıyla Engelliler Haftası etkinlikleri düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, "Sevgiyle Aşılamaycak Engel Yok!" sloganıyla Engelliler Haftası etkinlikleri düzenledi. Etkinlikte engelli çocuklar, çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Sultangazi Şehir Ormanı İzcilik Kampında düzenlenen açılış programıyla başlayan etkinliklerde, çocuklar çeşitli alanlarda aktiviteler yaparak doyasıya eğlendi. 4 gün sürecek Engelliler Haftası etkinliklerinin ilk gününde Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da çocuklarla biraraya geldi.

Sultangazi'de engellilere yönelik bir çok projenin hayata geçirildiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, medeni toplum anlayışının bir parçasıdır. Sultangazi Belediyesi olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayatın içerisinde olmalarını sağlamak için bir çok projeyi uygulamaya koyduk" diye konuştu.

Hükümetin engellilere yönelik yaptığı çalışmalara da dikkat çeken Başkan Altunay, "Devletimiz, engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için hızlı ve yoğun çalışmalar yürütmektedir. Devletimiz bu kapsamda engelli çocukların eğitimleri, tedavileri için resmi ve özel eğitim kurumlarının açılmasına destek olmakta, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamlarda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti ödemekte, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza da aylık bağlamaktadır. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza özel sektörde ve kamu kurumlarında iş imkânı veren düzenlemeler gerçekleştirilmiştir" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından engelli çocuklar, Başkan Altunay ile birlikte uçurtma uçurdular. Çocuklar ellerini boyayarak fırça kullanmadan tuvallere çeşitli resim yaptılar. Sultangazi Binicilik Tesislerinde de at binen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Sultangazi’de Engelliler Haftası Etkinlikleri

Sultangazi’de Engelliler Haftası Etkinlikleri

Sultangazi’de Engelliler Haftası Etkinlikleri

Sultangazi’de Engelliler Haftası Etkinlikleri

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