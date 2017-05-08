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Sultangazi’de ’Engelliler Haftası’ Etkinlikleri Başladı

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Sultangazi’de ’Engelliler Haftası’ Etkinlikleri Başladı
Sultangazi Belediyesi, "Sevgiyle Aşamayacağımız Engel Yok" sloganıyla Engelliler Haftası etkinliklerini başlattı.

Sultangazi Belediyesi, "Sevgiyle Aşamayacağımız Engel Yok" sloganıyla Engelliler Haftası etkinliklerini başlattı. Etkinliğin açılış gününde yüzlerce çocuk çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyerek Engelliler Haftası açılış programını gerçekleştirdi. Sultangazi Kent Ormanı İzcilik Kampında düzenlenen açılış programıyla başlayan etkinliklerde, yüzlerce çocuk çeşitli alanlarda aktiviteler yaparak doyasıya eğlendi. 4 gün boyunca sürecek Engelliler Haftası etkinlikleri açılış programına; Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da katılarak çocuklarla keyifli bir gün geçirdi.

"Çocuklarımız için ne yapsak azdır"

Sultangazi'de engellilere yönelik çok önemli hizmetlerin sunulduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Sultangazi'de Mayıs ayıyla birlikte kent ormanlarımız açılıyor. Açılan bu ormanlarda gün yok ki bir faaliyet olmasın. Tabi engellilerimizin bu hafta, haftası olması dolayısıyla özel etkinlikler yapılıyor. Dolayısıyla çocuklarımızla bir aradayız. Onlar her zaman at binme zevkini burada yaşıyorlar, uçurtmalarını uçuruyorlar. Piknik yaparak buranın tadını alıyorlar. Ama onlar için ne yapsak azdır. Ne olursa olsun kendilerine duyulan bu ilgiden son derece memnunlar. Yani onlar için özel bir gün olduğunu, özel bir hafta olduğunun farkındalar. Dolayısıyla; öğretmenleriyle, milli eğitim camiasıyla bugün buradayız. Ve bugün start verdik" diye konuştu.

"Çok eğlenceli bir gün"

Çok eğlendiğini söyleyen Rahim Sezgin, "Uçurtma uçuruyoruz. Eğleniyoruz. Birazdan yemek yiyeceğiz.Elimi boyaya sürerek resim yaptım. Çok keyifli bir gün" dedi. El baskısıyla boyama yaptığını söyleyen Ayşe Kısa ise "Çok eğlenceli bir gün. Yüzümüzü boyadık. Bizi burada eğlendiren başkanımıza ve hocalarımıza çak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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