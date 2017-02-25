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Sultan'ın torunu Osmanlıyı anlattı

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Sultan'ın torunu Osmanlıyı anlattı
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, "Bu ruh tam anlamıyla bu zamana kadar üzerini kapatmaya çalıştıkları aşk. Bunu 15 Temmuz'da da gördük. Bu İ'lay-ı Kelimetullah aşkı" dedi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Sultan'ın Dilinden Osmanlı" konferansında yaptığı konuşmada, dünya genelinde 25 şehzade, 13 sultan olduğunu söyledi. Padişahların en dikkat ettikleri konunun edep olduğunu ifade eden Osmanoğlu, Osmanlı'da tasavvuf anlayışının hakim bulunduğunu, İslamın bir gereği olarak edebin her şeyden üstte geldiğini belirtti.

Osmanoğlu, şöyle devam etti: "Bu ruh tam anlamıyla bu zamana kadar üzerini kapatmaya çalıştıkları aşk. Bunu 15 Temmuz'da da gördük. Bu İ'lay-ı Kelimetullah aşkı. Bunu ne kadar örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, ne değişikler yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar hiçbir zaman örtemeyeceklerini 15 Temmuz'da yaşadık ve gördük. Biz aile içerisinde de konuşuyorduk. 15 Temmuz öncesinde böyle bir durum yaşansa bir savaş Allah korusun çıksa ne tepki verir gençler, biz ne tepki veririz diye. Birçoğunuz aynı cevabı veriyorsunuzdur o zamanlar. Ben, 'Eski dönemlerdeki gibi olacağını düşünmüyorum' diye cevap verenlerden bir tanesiyim. Ama ne olduysa o gece kişilerin bile anlamlandıramadığı hareketler ettiler. Ertesi gün sorsanız orada ne işin vardı diye, akıl mantık dışı bir hareket bu. İşte bu aşk İ'lay-ı Kelimetullah aşkı. Vatan aşkı böyle bir şey. İşte bunu hiçbir zaman değiştiremeyecekler. Asıl savaşları tam anlamıyla bununla. Türk olmanın çok büyük bir vebali var. Evet ben ecdat torunuyum ama şahsım olarak tek başıma böyle olduğumu düşünmüyorum. Buradaki herkes ecdadın torunu diye düşünüyorum."

SADECE SECCADESİ KALDI 

Abdülhamid'den miras ya da kişisel bir eşya kalıp kalmadığı yönündeki soruya da Osmanoğlu, "Söylemiyorum onu da alırlar. Yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Bizde seccadesi var Sultan Abdülhamid Han'ın, tek o vardır. Namaz kıldığı, dizlerini koyduğu yer aşınmıştır. Duvarda asılı" yanıtını verdi. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Nilhan Osmanoğlu'na işlemeli vazo hediye etti.

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