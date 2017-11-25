Sultanlar Ligi’nde 9. Hafta Sona Erdi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Galatasaray - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İht.: 3-0 (25-23, 25-18, 27-25)
Nilüfer Bld. - Halkbank: 1-3 (20-25, 22-25, 25-19, 22-25)
İlbank - Bursa B. Şehir Bld.: 0-3 (19-25, 18-25, 20-25)
Eczacıbaşı VitrA - Seramiksan: 3-0 (26-24, 25-19, 25-12)
Çanakkale Bld. - Beşiktaş: 3-2 (27-25, 20-25, 21-25, 25-20, 16-14)
VakıfBank - Fenerbahçe: 3-1 (25-18, 25-14, 25-27, 25-12)
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