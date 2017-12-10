Suluova'da mehter takımı kuruldu

Amasya'nın Suluova İlçesi'nde İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (SULİHDER) üyeleri mehter takımı kurdu.

SULİHDER Yönetim Kurulu Başkanı Sait Nuri Altun, amaçlarının atadan kalan mirası yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehter takımının ilçe genelinde hizmet vermeye başladığını ifade eden Altun, şunları kaydetti: "Mehter dünyanın ilk ve en eski ordu bandosudur. Babamız Osmanlı, dedemizin Selçuklu olduğunu unutturmamaya çalışıyoruz. Mehterin, milli kültürümüzde de önemli yeri vardır, bunu yaşatmak için kurduk."

Dernek Başkanı Altun ayrıca, 33 kişiden oluşan ve ilk etapta 3 marş öğrenen mehter takımının, milli gün ve bayramlarda hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.