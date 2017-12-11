Suluova’da Oto Galericiler Sitesinin İnşası Başladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde oto galericiler sitesinin inşasına başlandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde oto galericiler sitesinin inşasına başlandı.

Şehirlerarası otobüs terminali arkasındaki 5 bin 500 metrekarelik alanda 20 iş yerinden oluşan sitenin yapımına başladıklarını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edeceğimiz proje ile ikinci el otomobil alım satımı yapan esnafımızı bir araya toplayacağız" dedi.

Üçok, "Böylelikle şehir içerisinde hizmet veren ve yaya kaldırımlarını kullanmak suretiyle hemşehrilerimize rahatsızlık veren hususları sona erdiriyoruz" diye konuştu.